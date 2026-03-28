今日3月28日(土)は、九州から東北の広い範囲で晴れる見込みです。日中は春本番の陽気で、桜の開花が進むでしょう。ただ、近畿や関東、東北では、一部でにわか雨の可能性があります。北海道と沖縄は雲が広がりやすく、雨や雷雨の所があるでしょう。日中の気温は、全国的に平年より高く、九州と沖縄では夏日になる所がある見込みです。西日本中心に晴れそろそろ紫外線対策を今日28日(土)は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。九