日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は２８日、今季限りで現役引退を表明しているフィギュアスケートの坂本花織（シスメックス）が世界選手権（チェコ・プラハ）で２年ぶり４度目の優勝を果たしたことを報じた。ショートプログラム（ＳＰ）１位から出たミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本は２７日（日本時間２８日）、フリーで１５８・９７点、合計自己ベストを４年ぶりに更新す