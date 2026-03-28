春のご褒美スイーツにぴったりな、贅沢いちごタルトが「キル フェ ボン」から登場♡埼玉県のブランドいちご“あまりん”をふんだんに使用した特別な一品は、見た目の華やかさと濃厚な甘みが魅力です。素材の美味しさをシンプルに引き出したタルトは、この時期だけの限定販売。自分へのご褒美はもちろん、大切な人への手土産にもおすすめです。 あまりんの魅力を贅沢に堪能 “あまりん”は、埼玉県で開発されたブラ