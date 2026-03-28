ニュースだけじゃ伝わらない米女子ツアー選手たちの魅力を毎月、現地からレポートします！ 基本を積み重ね、結果を出す米ツアーで証明した成長 山下美夢有 ●2001年生まれ、大阪府出身。22年に国内女子ツアー4勝で史上最年少の年間女王に輝く。23年も5勝をあげ、2年連続女王に。25年から米ツアーに挑戦し「AIG女子オープン」でツアー初優勝を果たした。 ６