ウクライナのゼレンスキー大統領は、サウジアラビアと防衛協定に合意したと明らかにしました。迎撃技術を提供する見返りに支援を取り付ける狙いがあります。【映像】サウジアラビアを訪問したゼレンスキー大統領サウジアラビアを訪問したゼレンスキー大統領は、27日、SNSにムハンマド皇太子との会談の画像とともに「防衛協力に関する重要な合意に達した」と投稿しました。ロシアとの戦闘で培ったドローンなどの迎撃技術を提供