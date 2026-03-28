「年金制度」は国が運営しているので安心と思われがちですが、なんらかの記録漏れや不備によって、本来もらえたはずの年金がもらえなくなってしまう可能性もゼロではありません。そのため、日頃から自身の「年金加入記録」をしっかりと把握しておくことが重要です。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』（三笠書房）から一部を抜粋・編集し、年金受給のリスク管理の心得と対策を解説します。「年金請求