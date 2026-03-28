田畑が広がる京都府南丹市園部町摩気地区。カナダ人のアダミック・アンディさん（65）と、日本人の池側和子さん（52）夫婦は2年前、カナダ・バンクーバーでの都市生活を離れ、同地区の古民家で田舎暮らしを始めた。【写真】「30年苦労すると 人間はこうなります」16歳→46歳 免許証写真の変化に衝撃新居は昭和のただずまいを色濃く残す古民家。母屋や離れに蔵、農業倉庫も備える。手狭な借家暮らしのカナダから一転、田んぼも畑も