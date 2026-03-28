高速降りずに熟睡できる“SAの宿”がサイコーすぎる！長距離のドライブにおいて、運転による疲れをいかに解消するかは非常に大切な要素です。そこで活用したいのが、高速道路を下りることなく、宿泊や休憩で心身を癒やすことができる「ハイウェイホテル」の存在です。【画像】ええぇぇ！ これが高速SAの「1泊3000円のホテル」です！（30枚以上）わざわざインターチェンジを降りる手間や追加料金をかけることなく、移動の合間