私（サナエ、30代）は夫（ケンジ、30代）と息子（タク、小3）との3人暮らし。息子の隣のクラスにはマホちゃん（小3）がいます。マホちゃんは息子と同じ幼稚園出身で、マホちゃんのママ（シオリ、30代）と私は子どもたちが幼稚園児のときから仲良しです。ある日、穏やかなシオリちゃんが取り乱した様子で私を訪ねてきました。マホちゃんがクラスメイトのマエダユウダイくん（小3）にいじめられているというのです。私はシオリちゃん