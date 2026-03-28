札幌市教育委員会は、2026年度の教職員の異動について発表しました。札幌市立の高等学校・中等教育学校・特別支援学校の校長は13人のうち4人が異動（異動率30.8パーセント）、教頭は13人のうち4人が異動（異動率30.8％）、一般職（主幹教諭・教諭・養護教諭）は559人中68人が異動（異動率12.2％）となりました。小学校・中学校・義務教育学校の主幹教諭は116人が異動（異動率65.5％）、教諭は901人が異動（異動率15.7％）、