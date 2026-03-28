＜ヒーローインディアンオープン2日日◇27日◇DLF G＆CC（インド）◇7416ヤード・パー72＞インドで行われているDPワールド（欧州）ツアーの2日目は、初日に続いて日没サスペンデット。一部の選手が第2ラウンドを残した。【写真】桂川との結婚が判明した小祝さくら3人が出場する日本勢はすべて第2ラウンドを終えた。昨季日本ツアー賞金王の金子駆大は17位タイから出たこの日、3バーディ・1ボギー・2ダブルボギー・1トリプルボギー