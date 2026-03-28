タイガー・ウッズ（米国）が27日、「車の横転事故」を起こしたと報じられた。発生したのは現地時間午後２時前。米国・フロリダ州ジュピターアイランドでウッズの自宅すぐ近くで、2台の車両による事故だった。【衝撃写真】5年前の横転事故で大破した車同日午後５時に事故が起きたマーティン群保安事務所が会見。ケガ人は居ないがウッズが事故現場で酩酊の様子をみせていたため逮捕、現在は勾留されている。会見を行ったブデンシーク