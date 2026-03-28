ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦の試合前にメディア取材に対応。打順に言及した。今季は大谷が1番、新加入のタッカーが2番に入り、3番にベッツという打順となっているが「翔平はトップで打つ形に慣れているし、できるだけ多く打席に立たせたい。タッカーは近年、左投手に対してチーム内でもトップクラスの打者である。そのバランスを考え、2番に置くことが有効