イランの女子学校で児童らが死亡した攻撃を巡って、国連人権理事会が緊急会合を開き、イランの外相は「戦争犯罪だ」と訴えました。【映像】国連人権理事会の緊急会合の様子国連人権理事会は、27日、イラン南部の女子学校が先月28日に空爆されたことを巡り、緊急会合を開きました。イランのアラグチ外相は、「175人以上の生徒と教師が冷酷に殺害された」と非難し、「戦争犯罪かつ人道に対する罪であり、すべての国による明確