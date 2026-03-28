バンダイスピリッツは、『牙狼＜GARO＞ -GOLD STORM- 翔』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 黄金騎士ガロ・翔」(17,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年1月発送予定。2027年1月発送予定「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 黄金騎士ガロ・翔」(17,600円)『牙狼＜GARO＞ -GOLD STORM- 翔』より、「黄金騎士ガロ・翔」が満を持して真骨彫製法に登場。真骨