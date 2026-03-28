オリオールズが、トレードで獲得した右腕シェーン・バズ（26）と2026年から2030年までの5年総額6800万ドル（約109億円）の契約を結んだことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説している。バズは当初、2028年シーズン終了後にフリーエージェントになる予定で、2026年は350万ドルで合意していたが、この契約により新たに4年・6450万ドルが追加された。契約内容は、400万ドルの契約金と2026年の年俸100万ド