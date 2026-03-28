中東情勢の影響で事業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、高市総理大臣や片山金融担当大臣らが金融機関などに緊急要請を行いました。【映像】金融関係団体との意見交換会の様子片山金融担当大臣「こうした状況下では、より一層、ご自身の金融仲介機能を十分に発揮されて、個々の事業者に寄り添ったきめ細やかな支援を徹底していただくことを強く期待しております」片山大臣らは金融関係団体との意見交換会を急遽開催し、