政府出資の資源開発大手ＩＮＰＥＸは、中央アジアのカザフスタンとアゼルバイジャンで生産する原油を日本企業に優先的に販売する方針を明らかにした。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で原油の安定供給への懸念が広がっており、９割以上を中東産に依存する日本の調達先多角化につなげたい考えだ。ＩＮＰＥＸは、カスピ海沖にあるカザフスタンの「カシャガン油田」（生産能力日量約４３万バレル）とアゼルバイジャンの「ＡＣＧ油田」