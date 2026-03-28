バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より「METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。2026年8月発送予定「METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット」(16,500円)長井龍雪監督、メカニックデザイン・鷲尾直広氏により考案された、巨大な可変式武