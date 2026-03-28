コンビニで万引きした疑いで逮捕された元匝瑳市議会副議長の男性が、不起訴処分になりました。元匝瑳市議会副議長の男性（70）は1月、千葉・匝瑳市のコンビニで、インスタントコーヒーを盗んだ疑いで逮捕されました。千葉地検は27日、男性を不起訴処分にしました。不起訴の理由について「事件に関する一切の事情を考慮した」としています。