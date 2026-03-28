スポーツメディア業界の関係者を対象にしたイベント「WSC Sports Summit Tokyo」が26日、都内で開催され、フジテレビの野村和生コンテンツ事業局プラットフォーム事業センター室長が、世界最高峰の自動車レース「Formula 1」(F1)における取り組みについて語った。2026年から5年間にわたる独占オールライツ契約によって、放送と配信を一体運用する体制を整えたフジ。11年ぶりの地上波復活とFODでのライブ配信を両輪に、どのような視