日本テレビ系バラエティ番組『メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ』のスペシャルが、きょう28日(22:00〜)に放送。赤西仁をゲストに迎える。赤西仁今回の舞台は埼玉県戸田市。兼近大樹（EXIT）、満島真之介とともに、行き先だけを決めて自由に車を走らせる“アポなしドライブ旅”を繰り広げる。オープニングでは、妙顕寺の桜の下で薄手のニット姿の赤西が登場。満島とは初対面、兼近とも過去にリモートで共演したのみという関係