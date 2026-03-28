「正直、お引き受けするまでにたくさん悩ませていただいて」。宮澤エマが、子どもを持つ・持たないという繊細なテーマを描くドラマへの出演を決めるまでの葛藤を明かした。初主演作という責任も重なるなか、答えのない問いにどう向き合うべきか、自身の中で何度も考えたという。宮澤エマ○涙の連続……宮澤エマが撮影を振り返るテレ東のドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』(3月30日スタート 毎週月曜23:06〜23