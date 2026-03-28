退職というと「感動的な別れ」や「すっきりした決断」をイメージしがちです。しかし実際には、「なんとなく気まずい」「少しズレている」といった、言葉にしづらい違和感が印象に残ることも少なくありません。今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、“温度差”や“違和感”が残る退職エピソードを3つご紹介します。ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。○事例1. 最終出勤日…思いがけない贈り物に、戸惑った理