【その他の画像・動画等を元記事で観る】先日、2026年10月放送開始が発表されたTVアニメ『転生ゴブリンだけど質問ある？』のティザーPVが公開された。元サラリーマンで短命な種族のゴブリンに転生した本作の主人公・アキラ（CV: 戸谷菊之介）や本作のヒロインのカレン（CV：日笠陽子）、クロエ（CV: 橘 杏咲）をはじめとしたメインキャラクター達、個性豊かなゴブリン達が登場する、今後の期待が高まるPVとなっている。また、3月28