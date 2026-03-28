【モデルプレス＝2026/03/28】Prime Videoには、今しか味わえない青春の煌めきを凝縮した名作が勢揃い。今回は、別れと旅立ちの季節に贈る、胸キュンと涙が交錯する「卒業シーズンに観たい学園青春映画」5選を紹介する。【写真】Snow Manラウール「オーラがすごい」ディズニーお忍びショット◆「ハニーレモンソーダ」（2021）Snow Manのラウールが映画単独初主演を務め、吉川愛と共演した爽やか度100％のラブストーリー。中学時代