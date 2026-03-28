ダンスボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのKANONさんが2026年3月25日、自身のインスタグラムを更新。いつもと雰囲気が変わる、巻き髪スタイルを披露した。「ヘアメイクさんが髪を巻いてくれた〜」KANONさんは「ヘアメイクさんが髪を巻いてくれた〜」といい、黒い髪をゆるくウェーブさせた自撮りショットを投稿した。黒髪ロングのストレートヘアの印象が強いKANONさん。いつもとはかなり雰囲気が変わっていた。インスタグラ