食事回数は自由でよいが、タンパク質は毎食均等に摂るべき 食事の回数は増やすべき？ 筋肥大を最大化するためには食事の回数を増やすべきか、少ない回数でしっかりと食べるべきか。この疑問に終止符を打ったのは、2021年、早稲田大学から発表された研究です。 この研究では、１日３回の食事と１日６回の食事がもたらす影響について、分析が行われました。アスリート20名を対象に、食事内容は被験者の消費エネルギ