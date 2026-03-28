「菊」と「五七の桐」の金箔御紋が映える平唐門！ 安土桃山文化を代表する木造建築物 ── 三宝院唐門 「三宝院唐門」（国宝）は慶長4年（1599年）、豊臣秀吉（1537～1598年）が催した「醍醐の花見※」の翌年、門跡寺院・三宝院に勅使を迎える際に特別に使用される門として建造された。三間一戸の門で檜皮葺。大きさは幅約6.3m、高さ約5.9m。安土桃山時代を代表する木造建築物となっている。 唐門全体が総黒漆塗りで