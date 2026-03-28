来週の中国主要企業決算大手銀行、不動産開発の中国海外発展 *は金融株 30日（月） 中国農業銀行* 中国銀行* 中国神華能源 中国中鉄 31日（火） 中国海外発展 1日（水） 上海汽車集団 ※予定は変更することがあります