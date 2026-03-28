来週の主な予定欧州3月消費者物価指数米雇用統計に日銀主な意見パウエルFRB議長 ・欧州3月消費者物価指数米イラン戦争の影響が色濃く反映、インフレ急加速へ ・東京3月消費者物価指数エネルギー価格高騰が政府物価高対策を相殺で横ばいか ・日銀3月主な意見植田総裁が円安や原油高に言及、市場はやや「タカ派」と判断 ・米雇用統計雇用者数増加に転じる見込み、2月のストライキや悪天候から回復 28日