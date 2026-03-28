２３日からの週は、地政学リスクに振り回された。トランプ米大統領とイランの応酬が激化し、軍事攻撃の警告から協議示唆、延期、そして再び強硬姿勢へとヘッドラインが目まぐるしく変化した。原油価格が101ドル台から84ドル台へ急落し、その後90ドル前後へ反発するなど、関連市場も大きく揺れ動いた。ドル円は158から160円手前で大きく振幅し、有事のドル買いが優勢となる一方、停戦期待が出るたび急落する不安定な値動きが続い