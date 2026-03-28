７人完全体で活動を再開し、２１日に韓国ソウル・光化門広場一帯でフリーライブ「ＴＨＥＣＯＭＥＢＡＣＫＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を行った世界的グループ「ＢＴＳ」が２８日、米国でのスケジュールを終えて韓国に帰国した。韓国メディアが報じた。ＢＴＳはフリーライブ翌日の２２日に韓国・仁川国際空港から米ニューヨークへ向け出発。２５、２６日と２夜連続で米テレビ局ＮＢＣの人気トークショー「ザ・トゥナイト