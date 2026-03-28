ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア（BA）で金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が28日までに自身のインスタグラムを更新。四国でのオフショットを投稿した。自身のインスタグラムで「四国」と記した村瀬。写真では温泉浴衣姿や狐面を持ったオフショットやビールを嗜む様子などを投稿した。ネットでは「素敵」「超可愛い」「キツネのいい写真」「浴衣美人」