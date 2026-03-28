東京・池袋のポケモンセンターで、女性店員が元交際相手の男に刺され死亡した事件。女性の首には少なくとも5か所以上の刺し傷があったことが分かりました。また、男は過去にストーカー規制法に基づく禁止命令が出た際に、「もう近づきません」と警視庁に話していたということです。◇中学校の卒業アルバムの写真。亡くなったポケモンセンターの店員・春川萌衣さん（21）です。同級生によると、中学生のころはソフトテニス部