【アムステルダム共同】サッカーの国際親善試合は27日、各地で行われ、ともにワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場するイングランドはホームでウルグアイと1―1で引き分けた。終盤にホワイトが均衡を破ったが、PKで追い付かれた。31日（日本時間4月1日未明）には日本と対戦する。W杯1次リーグF組で日本とぶつかるオランダはホームでノルウェーに2―1で逆転勝ち。ファンダイクらが得点した。