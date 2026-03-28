2026年3月24日、横浜市港北区にある「新横浜ラーメン博物館」は、シニア料金の廃止を公式サイトで発表しました。今後は大人料金の扱いに65歳以上が対象の「シニア料金」は、3月31日で終了します。料金を改定し、4月1日以降は65歳以上の利用者も「大人料金」が適用されます。一般料金、団体料金ともに、350円のアップです。●一般料金：旧料金100円→新料金450円●団体料金：旧料金50円→新料金400円公式Xアカウントでも、【料金改