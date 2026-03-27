デイケア（通所リハビリテーション）の利用を検討する際、月々の費用負担は重要な判断基準です。この記事では、要介護度別の基本料金や加算項目の内訳、デイサービスとの費用差を詳しく解説します。 負担軽減制度についても触れており、適切な予算計画を立てるための役立つ情報をお伝えします。介護保険サービスのなかでも、リハビリテーションに特化したデイケアは、心身機能の維持や回復を目指す方にと