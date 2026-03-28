都立舎人公園（東京都足立区）で、「花と光のムーブメント 舎人公園～ネモフィラと百花の花景色～」が4月10日（金）から4月26日（日）まで開催される。入場無料。 今回で4回目の実施となる同イベントは、舎人公園の名物・ネモフィラの「青」をテーマに据え、春の花々からネモフィラブルーへと移ろう「色のストーリー」を、生花の装飾・イルミネーション・音響で表現する。