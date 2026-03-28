韓国で騒音トラブルの加害者と誤解して隣人に暴行を加え、殺害を試みた70代の男に二審でも懲役17年が言い渡された。【写真】騒音トラブルに激怒→70代住民を殺害した韓国人男性3月27日、法曹界によると、大田（テジョン）高裁・第1-2刑事部（イ・ソンミ部長判事）は70代の男に対する殺人未遂容疑の控訴審判決公判で、被告側の控訴を棄却し、一審と同じ懲役17年を言い渡した。男は昨年5月9日、大田のとある共同住宅で、隣人のA氏（6