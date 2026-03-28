強い経営チームに不可欠そもそも「自社らしさ」ってなに？連載第2回、第3回で、「経営者としての覚悟」「強い経営チーム」のどちらを醸成するにしても「自社らしさ」が不可欠だとお伝えしてきました。そうお話すると、こんな声が返ってくることがあります。「うちは、ミッション・ビジョン・バリューを定めて、全社員で共有しているから大丈夫」確かに重要な取り組みですが、「自社らしさ」とは本当にそれだけを指すのでしょう