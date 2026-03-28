「航基、ナイスシュート！」ダンバートンでの日本代表の公開練習中、そんな声がピッチに響き渡る。現地３月26日、複数の選手が絡む組み立てからのシュート練習で、小川航基は何回もゴールネットを揺らしていた。ぬかるんだピッチにもかかわらず、キックの精度が高く、身体の芯もぶれていない。所属先のNECでサブスタートが増えている現状が嘘のように、調子の良さをアピール。翌日、スコットランド戦前日の練習終了後、「シュ