北海道教育委員会は、2026年度の教職員の異動について発表しました。公立の小学校・中学校・義務教育学校の一般教職員（主幹教諭・教諭・養護教諭・栄養教諭・事務職員）の定数は1万9576人で、こうち2992人が異動（異動率15.3％）となっています。校長総数は1108人で、このうち442人が異動（異動率39.9％）、教頭総数は1128人で、このうち500人が異動（異動率44.3％）となりました。女性管理職は325人（14.5％）となっていて、2025