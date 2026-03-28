米国・イスラエルのイラン攻撃に伴うエネルギー対策の一環として、韓国政府と与党・共に民主党は電力に占める割合が現在60％台の原子力発電所を今後80％台にまで引き上げることで合意した。韓国紙が伝えた。現在国内の原発26基のうち5基は点検中だが、スケジュールを前倒しして5月中旬には全て再稼働させる。朝鮮日報によると、韓国の原発稼働率が60％台にまで低下した理由は、文在寅（ムン・ジェイン）政権当時の5年にわたる脱原