全国高校柔道選手権大会が27日、東京・日本武道館で開幕し、大会第1日は男女各5階級の個人戦が行われた。女子52キロ級は、世界カデ選手権優勝の実績を持つ白金里桜（岡山・創志学園2年）が決勝で朝田杏（山梨・富士学苑1年）を下した。互いに技によるポイントがないまま試合時間の3分が経過し、ゴールデンスコア方式の延長戦に突入。試合開始から計7分45秒、最後は白金が大内刈りからの袖釣り込み腰で回して技ありで優勢勝ちを