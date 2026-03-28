開幕戦で広島に逆転サヨナラ負けを喫した中日はドラフト2位ルーキーの桜井頼之介（東北福祉大）がプロ初登板初先発する。中日の新人投手が初登板で勝利を挙げると、19年8月12日阪神戦の梅津以来7年ぶり17人目。開幕カードでマークすると、96年開幕3連戦の3試合目となる4月7日広島戦で日笠雅人が中継ぎ勝利を記録して以来チーム30年ぶりになる。今季は開幕戦から竹丸（巨＝鷺宮製作所）、毛利（ロ＝明大