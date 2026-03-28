阪神は28日の巨人戦で楽天から移籍加入のハワードと対戦する。同投手とは2度目の対戦で、前回25年6月13日の交流戦（楽天モバイル）では白星を献上したものの、0―0の3回には2死二塁から3番・森下の適時打、4番・佐藤輝の四球を挟んで5番・大山の適時打と、ドラ1クリーンアップの連携で2点を先制している。中でも大山はチームで唯一マルチの3打数2安打と好相性。開幕戦無安打の雪辱に期待だ。