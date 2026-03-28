◇セ・リーグ阪神1―3巨人（2026年3月27日東京ドーム）敗戦後の通路を真っ先に出てきた阪神オーナー・秦雅夫はこちらを見て、少し顔をゆがめた。試合前に出くわし「ではまた、勝利の後で」と変な約束をしていた。苦笑いするしかなかった。ただ、当たり前のことだが、勝負の世界では勝つこともあれば、負けることもある。確かに開幕戦は特別な雰囲気が漂うが、負ければ「143分の1」と考えればいい。大リーグ300勝投手で