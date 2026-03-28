お笑い芸人の村上ショージ（70）が27日、自身のインスタグラムを更新。健康的な朝食を披露した。【写真】「卵焼き、上手ですね」村上ショージが披露したおかゆメインの“健康的な朝食”村上は「今日はおかゆで朝メシいただきます 今日はいい天気 桜も元気頑張ろう」とつづり、梅干しののったおかゆに卵焼きや野菜など、彩り鮮やかなおかずが添えられた朝食の写真をアップした。この投稿にファンからは「卵焼き、上手ですねー