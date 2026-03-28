「ＤｅＮＡ２−３ヤクルト」（２７日、横浜スタジアム）ヤクルトが逆転で開幕戦を白星で飾り、今季から指揮を執る池山隆寛監督が初勝利をつかんだ。０−１の二回に「８番・二塁」で開幕スタメンに抜てきされた３年目の伊藤が逆転１号２ランを放つと、１点リードの五回にはサンタナが右越えに１号ソロを放って加点。自身初の開幕投手を務めた吉村は５回１／３を５安打７三振２失点と力投した。◇◇人情味にあふれた指